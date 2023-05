Reggina, Bondo convocato dalla Francia per i Mondiali Under 20: stagione finita con gli amaranto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La Reggina comunica che Warren Bondo è stato convocato dalla Francia Under 20 in vista dei campionati mondiali di categoria, che si svolgeranno in Argentina a partire da sabato 20 maggio. Il calciatore è già a disposizione della sua nazionale”. Così in una nota ufficiale il club amaranto. Per il giovane calciatore, dunque, stagione terminata in anticipo.

Bondo è già a disposizione della sua Nazionale, quindi non giocherà le ultime due gare della regular season e gli eventuali playoff. Arrivato a gennaio, il giovane e dinamico centrocampista è stato utilizzato pochissimo da mister Inzaghi (qualche minuto a Perugia e un discreto spezzone contro il Venezia, in cui ha fatto vedere buone cose), che nell’ultima conferenza stampa si è detto dispiaciuto di non avergli potuto dare più spazio, a causa di un centrocampo pieno di giocatori importanti.