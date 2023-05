Reggina, Binda: “omologa e poi cessione a fondo arabo”. Ma è una fake: “come vi divertite”

StrettoWeb

“Reggina, in arrivo l’omologa e poi via alla cessione della società a un fondo arabo con sede a Londra”. Firmato: Nicola Binda. Anzi no. Non è lui, in realtà. Cioè, il profilo è il suo, ma trattasi di fotomontaggio. Circola questo screen, sul web, da qualche ora. E’ l’immagine profilo del giornalista di Gazzetta dello Sport, con il breve post. In realtà, però, basta controllare il profilo reale per capire che siamo di fronte a una bufala.

E infatti lo stesso Binda (quello vero) riposta lo screen e scrive: “come vi divertite con i fake”, ribadendo che il contenuto di quel post non è vero e quindi quella non è farina del suo sacco, bensì di chi si è divertito con questa “burla”. Burla che, tra l’altro, ha già visto protagonista il giornalista della rosea qualche settimana fa, prima che uscisse fuori la sentenza d’Appello che ha poi restituito due dei sette punti comminati agli amaranto.