Reggina, biglietti già sold out per Bolzano! Polverizzati i 625 posti in pochi minuti!

“Sono andati esauriti in pochi minuti i 625 posti destinati ai tifosi amaranto per la gara di venerdì 26 maggio (ore 20:30) allo stadio Druso di Bolzano”. A meno di un’ora dall’apertura della prevendita (ore 14.00), è questo il tweet con cui la Reggina comunica che i biglietti in vista del match in casa del Sudtirol sono stati polverizzati. Non mancherà, come mai d’altronde quest’anno, il supporto del muro amaranto anche nella trasferta più lontana per la squadra di Inzaghi. Che sogna l’impresa.