Reggina-Ascoli, la FOTOGALLERY di una serata pazzesca

Una serata pazzesca. Si deve tornare indietro di qualche anno, sicuramente, per una gioia simile. Per come è arrivata, non tanto per il traguardo raggiunto. Un settimo posto playoff non significa affatto Serie A, ma per la Reggina il gol di Canotto al 94′ è molto altro. Simbolicamente, ovvio. La paura di un anno fa, il grande girone di andata, i mugugni nel ritorno, le voci, le penalizzazioni. Centrare un playoff a queste condizioni è qualcosa di storico.

E abbiamo provato a immortalare alcune emozioni di questa sera attraverso la nostra fotogallery completa. Dall’ingresso in campo alla festa finale, con gioie e sorrisi dei calciatori.