Reggina-Ascoli, i convocati di Inzaghi: out in 6. Scelte quasi obbligate per stasera

Il tecnico amaranto Pippo Inzaghi ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di questa sera tra Reggina e Ascoli. Non ci sono particolari sorprese della vigilia: rientra Majer dalla squalifica, così come Gori, assente a Bari. Non c’è invece Crisetig per squalifica, oltre a Cionek e Menez, agli infortunati Cicerelli e Obi e a Bondo, ai Mondiali con la Francia Under 20. 6 in totale gli assenti, 21 i convocati.

Scelte quasi obbligate in sede di formazione: ballottaggio in porta, Camporese dovrebbe nuovamente rilevare Terranova, mentre in mezzo Majer torna play al posto di Crisetig. Davanti uno tra Rivas e Canotto al posto di Strelec.

Reggina-Ascoli, i convocati

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Galabinov, Gori, Ricci, Rivas, Strelec.

Indisponibili: Bondo, Cicerelli, Cionek, Crisetig, Ménez, Obi