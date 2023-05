Reggina-Ascoli, Breda: “Inzaghi è bravo ma non imbattibile, lo dimostra il girone di ritorno”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il tecnico dell’Ascoli, ed ex amaranto, Roberto Breda ha parlato alla vigilia del match in casa della Reggina. “Le difficoltà le affronto soprattutto da un punto di vista tattico – ha detto in conferenza – perché da un punto di vista motivazionale non credo ci sia da preparare una partita così, domani ci giochiamo veramente tanto. Dal punto di vista tattico la Reggina cambia più moduli e poi nella partita ci possono essere più partite rispetto al solito”.

Sul tecnico avversario e sulle difficoltà della squadra: “Inzaghi è un ottimo tecnico, però non è imbattibile e lo dimostra anche il percorso della Reggina, che ha avuto tante difficoltà soprattutto nel ritorno e in casa, con delle sconfitte. Dobbiamo comunque avere il massimo rispetto di Inzaghi e dei giocatori avversari. Dobbiamo far leva sulle loro difficoltà e sulle nostre capacità, sapendo che serviranno intensità, determinazione, qualità tecnica, voglia di incidere”.