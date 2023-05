A Palazzo Zanca la presentazione della 35ª edizione di “Bicincittà Messina 2023″

StrettoWeb

Alla presenza dell’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, è stata presentata oggi a Palazzo Zanca la XXXV edizione della manifestazione “Bicincittà Messina 2023″, patrocinata dal Comune di Messina ed organizzata da Uisp Messina con partenza domenica 7, alle ore 9.30, da Piazza Duomo. “Porto i saluti del sindaco Federico Basile e dell’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore Minutoli -. Bicincittà è la sintesi di sport e salute, un binomio vincente che si coniuga perfettamente in quanto offre ai cittadini l’opportunità di vivere una giornata diversa all’insegna dello sport per tutti, del vivere sano, della mobilità sostenibile e alternativa, della cultura urbana e dell’educazione ambientale. L’evento si svolgerà in assoluta sicurezza senza particolari disagi per la cittadinanza”. L’assessore Minutoli, nel corso dell’incontro con la stampa, ha ribadito che “l’amministrazione comunale, a partire dalla precedente con De Luca sindaco, ha investito molto sull’ecosostenibilità ambientale e sulla mobilità urbana, con l’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), l’acquisto di numerosi bus elettrici, una rete integrata di parcheggi e altre azioni mirate ad un maggiore utilizzo delle biciclette, dei monopattini e di altri mezzi ecosostenibili”.

L’esperto del sindaco per le Politiche sportive Francesco Giorgio ha evidenziato come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello d “mettere in rete tutte le iniziative e gli eventi, compreso questo, per creare un unico coordinamento con le medesime finalità, favorendo l’inserimento dei giovani attraverso le scuole e non solo”. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato Santino Cannavò, presidente Uisp comitato territoriale Messina APS, che ha illustrato temi e contenuti della manifestazione; Paolo Interdonato, responsabile Bicincittà Messina 2023 e referente ASD Lupi dei Peloritani; Anna Scalia ed Elena Romeo, di ARPA Sicilia – UOC Ed. Ambientale, Reporting, Salute e Ambiente; Lina Rinaldi, in rappresentanza dell’Istituto comprensivo Elio Vittorini; Antonio Chimicata, presidente C.R.I Messina; e Anna Tomasello dell’ACCIR. La partecipazione è gratuita; previsti due percorsi di 18 km e di 4 per i bambini e attività ludico-ricreative all’interno di piazza Duomo per i più piccoli.

La viabilità

Per consentire lo svolgimento della XXXV edizione di Bicincittà e per una migliore fluidificazione del traffico veicolare, il servizio Mobilità urbana ha disposto limitazioni viarie. Il percorso della manifestazione, il cui raduno è previsto a piazza Duomo alle 8, con partenza alle 9.30, interesserà da piazza Duomo, corso Cavour, le vie Cannizzaro, dei Mille, Pellegrino, viale San Martino (carreggiata monte) fino a viale Europa, viale San Martino (carreggiata mare), XXVII Luglio, Bassi, Cannizzaro, Garibaldi, Loggia dei Mercanti (piazza Duomo per i più piccoli), Argentieri, Gasparro, Cavalieri della Stella, San Cristoforo, XXIV Maggio, vialle Boccetta, Garibaldi, piazza Castronovo, viali Giostra, Regina Elena, Regina Margherita, Principe Umberto (pausa ristoro antistante Sacrario Cristo Re), Italia ed Europa, vie Catania, San Cosimo, Maregrosso, Salandra, La Farina, Trieste, Geraci, Cesare Battisti e I Settembre, con arrivo a piazza Duomo. Sarà pertanto interdetta la circolazione viaria nelle strade interessate limitatamente al passaggio della carovana cicloturistica, ad esclusione delle intersezioni con impianto semaforico che saranno presidiate.