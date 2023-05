Proseguono le ricerche di Denise Galatà, il vicepreside della scuola: “speriamo ancora di trovarla”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Proseguoni incessanti le ricerche di Denisa Galatà, la ragazza dispersa nel Lao in un rafting con la scolaresca. Sull’accaduto, arriva il commento del vicepreside Tonino Bongiovanni del Liceo Rechichi di Polistena, l’istituto frequentato frequentato dalla studentessa.

“Siamo molto in ansia, c’è tanta preoccupazione. Attendiamo i riscontri dei soccorritori che si trovano ancora in zona per cercare Denise. Speriamo ancora di trovarla ma la speranza si fa via via più flebile. Non sappiamo a cosa aggrapparci”. E prosegue spiegando che questo tipo di escursioni in passato si erano sempre svolte in sicurezza: “si tratta di attività tranquillissime, non è mai accaduto nulla di simile e mai avremmo immaginato di trovarci in una simile situazione, di vivere una tragedia del genere”.