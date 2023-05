Proposta di Legge contro l’Autonomia Differenziata: successo a Reggio per la raccolta firme

StrettoWeb

“Mancano pochi giorni alla conclusione della campagna di raccolta delle firme per sostenere la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, presentata dal Prof. Massimo Villone, Presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. AMPA venticinqueaprile, nel ringraziare i cittadini che hanno deciso di sostenere la proposta e di firmare sui moduli cartacei e in modalità on-line, comunica che in data 02/05/2023 il plico con le firme è stato spedito al centro di raccolta nazionale e che in data 4 maggio il Coordinamento nazionale ha dato notizia del superamento della quota di firme prevista dalla legge (50.000 firme)”.

“I cittadini interessati a sostenere la proposta potranno continuare a firmare in modalità on-line (utilizzando lo SPID) fino a martedì 9 maggio per dare maggiore successo alla LIP Villone e quindi sollecitare le Presidenze di Camera e Senato a mettere tempestivamente la proposta all’ordine del giorno. Un ringraziamento particolare ai consiglieri comunali Saverio Pazzano (Reggio Calabria), Gaspare Sapioli (Galatro) e all’avvocatessa Maria Lucia Alì (Cinquefrondi) per avere sostenuto la campagna di raccolta, autenticando le firme”. Così in una nota AMPA venticinqueaprile.