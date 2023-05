Problemi di accesso ad Instagram? Meta spiega cosa sta accadendo

StrettoWeb

Nella giornata ieri sono stati migliaia gli utenti di Instagram che hanno avuto problemi ad accedere all’applicazione. Oggi, l’app è tornata operativa per la maggior parte degli utenti. Lo ha dichiarato un portavoce di Meta. E’ stato dunque risolto un problema tecnico che ha interrotto i servizi per migliaia di persone.

“All’inizio della giornata, un problema tecnico ha causato ad alcune persone problemi di accesso a Instagram. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutti coloro che ne sono stati colpiti“, ha detto il portavoce a Reuters. L’azienda non ha rivelato il numero di utenti interessati dall’interruzione. Il sito web Downdetector.com ha rilevato più di 100.000 casi negli Stati Uniti, 24.000 in Canada e oltre 56.000 in Gran Bretagna. Migliaia i casi anche in Italia. Più di 180.000 utenti hanno segnalato problemi di accesso a Instagram al culmine dell’interruzione.