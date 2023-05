Presentata “Milazzo Estate 2023”, al Castello ritornano gli “artisti di qualità”

StrettoWeb

Enrico Brignano, Francesco Cicchella, Maurizio Battista, Max Angioni, Drusilla Foer, Gianmaria. Al Castello di Milazzo ritornano gli “artisti di qualità” per una stagione estiva che – come annunciato questa mattina dal sindaco Pippo Midili nel corso di una conferenza stampa – vuole caratterizzarsi per gli eventi di richiamo per coloro che sceglieranno di visitare Milazzo e per la riscoperta della location del Castello, dove sarà presto installata una tribuna da 2000 posti proprio per accogliere gli spettatori.

“Abbiamo lavorato per far sì che Milazzo possa diventare nuovamente riferimento degli spettacoli estivi, ponendo al centro la nostra cittadella fortificata. Per questo abbiamo coniato lo slogan “Milazzo estate 2023 – Che bella storia”, con la riproduzione di una foto stilizzata del Castello. Grazie alla collaborazione con la Liberty Lines che sarà il nostro sponsor principale e il supporto di altri sponsor, siamo riusciti a chiudere un cartellone di grande pregio che oltre ad accogliere artisti di grande livello come Maurizio Battista, Alice, Drusilla, Cicchella. Max Angioni e soprattutto Enrico Brignano, si caratterizzerà per importanti serate teatrali con la rassegna dei “Teatri di Pietra”, il doppio appuntamento con il Festival del cinema italiano ed il Milazzo Film Festival, l’apprezzata rassegna letteraria “Milazzo Cult festival” a Villa Vaccarino, ed ancora il magic circus festival “Contaminazioni” e i “Viaggi Notturni” sempre all’interno del Castello. E poi appuntamenti ormai consolidati e affermati anche sotto il profilo del riscontro di pubblico come il Mish Mash, il Festival delle corali “Incanto Mediterraneo” e la rassegna “Milazzo chamber Music Festival”. Quattro mesi di spettacoli che sono certo “premieranno” la nostra programmazione e il desiderio di rilanciare la città anche in questo settore”.

Il sindaco ha anche anticipato che di concerto con gli albergatori saranno predisposte delle offerte per chi vorrà soggiornare a Milazzo per assistere agli spettacoli e che anche il costo dei biglietti (che potranno essere acquistati già nei prossimi giorni sui circuiti ufficiali ticketone e tichettando) grazie alla compartecipazione del Comune e degli sponsor, sarà inferiore rispetto alle altre sedi di circa il 20 per cento. “Ci sono insomma tutte le condizioni per vivere un’estate all’insegna della qualità dell’intrattenimento – ha concluso Midili – con una Milazzo che vuole presentarsi sempre nel modo migliore ai cittadini e ai villeggianti”.