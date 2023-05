Ponte sullo Stretto, Salvini: “senza l’opera investire soldi sulle ferrovie sarebbe una sciocchezza”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

”Lo Stato italiano sta investendo 11 miliardi di euro sulle ferrovie siciliane per modernizzarle e velocizzarle e altri 11 miliardi per modernizzare le ferrovie tra Salerno e Reggio Calabria”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in video collegamento al convegno de ‘Il Sole 24 Ore’ sui trasporti.

“Quindi basta un bimbo di quinta elementare per capire che è necessario un ponte che mi colleghi altrettanto velocemente la Sicilia all’Italia e all’Europa. Investire quei soldi senza il ponte sarebbe economicamente e culturalmente una sciocchezza”, ha precisato Salvini.