Ponte sullo Stretto, Rosato: “straordinaria occasione di sviluppo per il Sud”

“Approvato il decreto per il Ponte sullo stretto di Messina. Giusto realizzarlo“. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva. “Sarà una straordinaria occasione di sviluppo per tutto il Sud, va accompagnato da tante infrastrutture da troppo tempo bloccate, e sarà anche una straordinaria opportunità di mostrare le capacità italiane nel mondo. Noi faremo la nostra parte, vigilando affinché le parole si concretizzino, si aprano i cantieri, i tempi vengano rispettati e i soldi pubblici non vadano sprecati“.