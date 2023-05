Ponte sullo Stretto, ecco cosa prevede il progetto per Capo Peloro: una riqualificazione straordinaria!

StrettoWeb

La pagina facebook “Strait of Messina Bridge” svela quelle che saranno per opere compensative del Ponte sullo Stretto per Capo Peloro in base al progetto definitivo approvato nel 2011. Il progetto, quindi, smentisce le assurdità dei “cavernicoli” secondo cui la realizzazione della grande opera deturperebbe il territorio. Anzi. Proprio grazie al Ponte, Capo Peloro verrà rivalutato e valorizzato. Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche dell’intervento che è previsto nella zona messinese in vista di questa grade e importante opera.

Gli interventi previsti possono essere suddivisi in:

INTERVENTI PUBBLICI (opere compensative)

· Viabilità e parcheggi

✓ Nuova viabilità di collegamento tra la via Circuito e la via Marina di fuori

✓ Parcheggi Pubblici

· Sistema di ingresso al parco – percorsi e sistemazioni esterne

✓ Piazzali d’ingresso

✓ Edificio e1 – restauro e riuso delle Torri di contrappesatura / Torri Morandi:

Servizi d’ingresso principali, museo dell’attraversamento dello Stretto, servizi e uffici;

✓ Edificio e8 – Servizi ingresso/autobus:

Accessi perimetrali dalla via Marina di Fuori ed in prossimità del Faro;

✓ Aree esterne pavimentate, percorsi interni, verde tecnico.

✓ Viale-piazza e tensostruttura

Spazio collettivo pubblico, di successiva realizzazione, essendo condizionato dalla costruzione del complesso albergo/centro congressi. Nel progetto vengono solo stimate opere di sistemazione provvisionali di basso costo.

· Musei laboratori (edifici di nuova realizzazione)

✓ Edificio e4 – Sezione umanistica:

Spazi espositivi interni ed esterni; laboratori di restauro; archivio e depositi, spazi didattici, commerciali ecc…

✓ Edificio e5 – Sezione scientifica e/o acquario:

Spazi espositivi interni ed esterni, percorsi didattico naturalistici, con visione diretta in vasche di esemplari di specie marine mediterranee, esposizione di modelli in scala, archivio e depositi, spazi commerciali; in alternativa realizzazione dell’Acquario dello Stretto.

✓ Edificio e6 – Sezione etnoantropologica:

Spazi interni ed esterni per l’esposizione delle diverse tipologie di barche tradizionalmente usate per la pesca e delle attrezzature; sale per proiezione di filmati, mostre fotografiche tematiche, ecc; laboratori/officine, depositi, spazi commerciali e di ristoro/degustazione.

· Attività complementari ed integrative di interesse pubblico

✓ Edificio e3 – (riuso edificio ex Ene/):

Servizi, presidio polizia municipale

✓ Edificio e2 -(nuova costruzione)

Asilo scuola materna e/o Servizi sociali /sede di quartiere.

· Funzioni/Attività del sistema costiero

✓ Edificio e 11 base del Pilone (riconfigurazione del basamento):

Diretta fruizione del mare (balneazione, scuola di vela, surf, canoa, sub e relativi sevizi e depositi, bar-ristoro); allestimenti temporanei diversi: mostre, esposizioni.

✓ Edificio e12 – L’acquario-gorgo-casa di Cariddi (nuova costruzione):

Acquario sommerso, visite a piccoli gruppi (max 20 persone) raggiungibile dalla spiaggia con un piccolo battello di servizio.

· Il giardino tematico

Passeggiate e visite didattiche guidate

· Funzioni/Attività del sistema costiero di realizzazione privata

✓ Edificio e9 Riuso del Forte degli Inglesi:

Sede di rappresentanza del parco, centro informazione, divulgazione multimediale su tematiche scientifiche e letterarie, esposizioni ed allestimenti temporanei. In atto il Forte degli Inglesi è in gestione alla Fondazione Horcynus Orca. Non vengono previsti ulteriori interventi tra le opere compensative richieste.

INTERVENTI PRIVATI

Per completezza si elencano gli interventi ipotizzati dal PPE di iniziativa privata, pur non essendo gli stessi, ovviamente, ricompresi tra le opere compensative richieste. Per gli stessi, una volta avviate le procedure per la concreta realizzazione della parte pubblica è intenzione dell’Amministrazione avviare procedure di progetti di finanza per la loro realizzazione.

· Attività complementari ed integrative

✓ Edificio e7, Albergo e centro congressi. (nuova costruzione)

✓ Struttura alberghiera per 200 pl. Centro congressi: per 600 posti, con servizi di editoria e tipografia.

✓ Edificio e10 Riuso ex capannoni Seaflight:

Lido balneare e servizi annessi; Allestimenti temporanei etc.

· Parcheggi privati pertinenziali (5.040 mq)

✓ P4, parcheggio interrarto, 3.603 mq

✓ P5, margine sud, parcheggio a raso, 1437 mq

La scelta progettuale, contenuta nel PPE, di liberare l’area circostante il Forte degli Inglesi e conseguentemente di demolire l’edificio dell’ex Tiro a volo ed il corpo di fabbrica ad esso antistante verrà attuata solo in una fase successiva alla realizzazione delle strutture idonee per lo svolgimento delle funzioni cui sono destinati detti edifici.