Ponte sullo Stretto, il primo sondaggio serio evidenzia grande consenso nel Sud e nei giovani | DATI

Finalmente arriva il primo sondaggio serio realizzato sul Ponte sullo Stretto a livello nazionale: dopo tante speculazioni assolutamente inattendibili realizzate sul web e date in mano agli ideologi dei “No”, dei Verdi e della sinistra, adesso un’agenzia sondaggistica accreditata come Youtrend ha pubblicato i dati di un sondaggio vero e proprio effettuato su un campione nazionale. In termini assoluti, la realizzazione del Ponte sullo Stretto divide il Paese: il 42% degli italiani si dice favorevole, il 42% si dice contrario mentre il 16% “non sa”.

Andando a guardare i dati in modo più specifico, però, emerge come per il Ponte ci sia un grande consenso nelle Regioni del Sud, quelle più interessate dalla realizzazione della grande opera, e nei giovani. E’ evidente come nelle Regioni meridionali ci sia grande consapevolezza dell’arretratezza infrastrutturale che limita lo sviluppo e la crescita economica del Sud, mentre al Nord il Ponte viene visto come un problema più lontano, a beneficio di territori distanti. Al Sud, infatti, addirittura il 56% degli intervistati è favorevole contro il 31% dei contrari, mentre al Nord solo il 35% è favorevole contro il 47% dei contrari.

Per quanto riguarda le fasce d’età, invece, i giovani 18-34 anni vedono un 47% di favorevoli contro il 30% dei contrari, gli adulti 35-54 anni con un 46% di favorevoli e 41% dei contrari, e gli over 55 anni con un 37% di favorevoli e un 49% dei contrari.