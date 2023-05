Ponte sullo Stretto e grandi opere, Webuild assume 100 giovani ingegneri del Sud | DETTAGLI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Gruppo Webuild seleziona 100 ingegneri per nuove assunzioni. La ricerca di personale è riservata a giovani laureandi e/o neolaureati presso le Università del Sud Italia. Webuild è il colosso delle costruzioni che realizzerà il Ponte sullo Stretto e che con quest’annuncio inizia a prepararsi alla realizzazione di una grande opera come il Ponte che darà tantissimo lavoro ad ogni livello nelle Regioni del Sud e rilancerà il territorio in termini di occupazione e indotto con ricadute straordinarie sul territorio.

Ecco i requisiti richiesti e come candidarsi all’opportunità di lavoro.

ASSUNZIONI INGEGNERI WEBUILD

Il programma di assunzioni Webuild per ingegneri ha una duplice finalità. Da un lato, intende favorire l’occupazione di giovani ingegneri provenienti dalle regioni dell’Italia meridionale, assumendoli in Webuild all’estero e in Italia, in particolare al Sud, così che questi talenti possano contribuire allo sviluppo delle loro regioni d’origine. Dall’altro lato, l’iniziativa è finalizzata a promuovere gli Atenei del Sud Italia, offrendo un supporto nell’inserimento occupazionale dei loro studenti.

PERCORSI E REQUISITI

Di seguito i team per i quali è possibile candidarsi, con i corrispondenti requisiti per proporsi:

team Engineering & Technical Department:

– ingegnere civile, magari con una specialistica in Strutture/Geotecnica;

– appassionato/a di progettazione, che vorrebbe conciliare con l’esperienza in cantiere;

– attento/a ai dettagli e preciso/a ma in grado anche di indossare scarpe antinfortunistiche e caschetto;

team Cost Control & Planning:

– ingegnere gestionale, affascinato dal mondo delle Infrastrutture e desideroso di mettere a frutto le proprie capacità analitiche e gestionali in un mondo fatto di grandi cantieri e uno stile di vita itinerante;

– ingegnere civile e/o edile, con la passione per i numeri; pianifica in anticipo e ha sempre in mente una stima precisa di costi e tempi dei propri progetti; vorrebbe coniugare l’indole analitica con l’esperienza in cantiere;

team Procurement:

– ingegnere edile, gestionale, civile o meccanico;

– al di là della formazione accademica, vorrebbe lavorare a contatto con altre persone, è in grado facilmente di sostenere le proprie argomentazioni in un dibattito ed è portato per la negoziazione;

– preciso/a, analitico/a e attento/a ai dettagli;

– mente matematica ma dietro ogni affermazione c’è un’argomentazione basata su dati oggettivi e quasi sempre numerici.

team Plant & Equipment:

– ingegnere meccanico;

– vorrebbe lavorare in un grande cantiere infrastrutturale;

– incuriosito dal mondo delle costruzioni e interessato a imparare di più su macchine e impianti di grandi dimensioni;

– pratico e risoluto di fronte ai problemi;

– con uno spirito avventuroso, predisposto a fare un’esperienza anche in località selvagge e remote, dove mettere alla prova la propria innata capacità di adattamento.

team Operations:

– ingegnere civile, magari anche con una specialistica in Strutture/Geotecnica;

– concreto/a;

– si immagina in un lavoro dinamico e pratico, sempre in movimento e lontano dalla scrivania; – desidera fare un’esperienza di vita in cantiere e sarebbe pronto/a ad andare ovunque nel mondo, all’inseguimento dei più importanti progetti infrastrutturali.

team QHSE:

– ingegnere civile con indirizzo specialistico in ambiente e territorio e/o in sicurezza;

– vorrebbe lavorare in un grande cantiere infrastrutturale;

– considera prioritari il rispetto dell’ambiente e la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e desidera dedicarsi a sensibilizzare il prossimo su questi temi;

– preciso/a, scrupoloso/a e dotato/a di determinazione e tenacia.

team Contract Management:

– ingegnere civile e/o edile;

– vorrebbe lavorare nel mondo delle Infrastrutture, considerando il progetto non solo dal punto di vista tecnico – ingegneristico ma anche dal punto di vista contrattuale ed economico;

– scrupoloso, con la passione per lo studio e l’approfondimento;

– a proprio agio nei rapporti interpersonali;

– buone abilità comunicative;

– si sente un pò un “avvocato” e vorrebbe conciliare questa vocazione con il proprio background formativo.

WEBUILD

Webuild è il Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo. Opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria, nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l’energia idroelettrica, l’acqua, i green building. È presente in oltre 50 Paesi del mondo e conta 83mila dipendenti tra diretti e indiretti. Il Centro Direzionale si trova a Rozzano, in provincia di Milano.

COME CANDIDARSI

Gli interessati alle assunzioni Webuild per 100 ingegneri sono invitati a visitare questa pagina, all’interno della quale possono accedere a ulteriori dettagli sulle singole offerte cliccando sul percorso per il quale intendono proporsi. Per candidarsi dovranno poi cliccare sul link “Candidati qui”, che rimanderà a un’altra pagina in cui compilare un modulo online.