Ponte sullo Stretto, Gasparri: “spero sia la volta buona”

“Il centrodestra quando ha governato ha sempre portato avanti il progetto del Ponte sullo Stretto. Gli altri contestano non capendone l’utilità proprio per i trasporti, i commerci, per l’interconnessione con la portualità che può vedere nella Sicilia un protagonismo maggiore. Io mi auguro che sia davvero la volta buona. Nei prossimi giorni i provvedimenti necessari avranno il sigillo finale del Senato e speriamo che si parta, ma soprattutto che si arrivi a questa grande sfida“. E’ quanto dichiarato dal vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri a Catania ai giornalisti a margine di una manifestazione elettorale in vista delle elezioni amministrative di fine maggio.