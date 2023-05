Ponte sullo Stretto, rinviata discussione del decreto in commissione Bilancio alla Camera

StrettoWeb

Doveva essere discusso oggi in Commissione Bilancio alla Camera il Decreto Ponte sullo Stretto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 marzo. E’ stato però tutto spostato a lunedì 8 e martedì 9 maggio. A relazionare per la Maggioranza sarà il Vice Capogruppo di Forza Italia, l’Onorevole Francesco Cannizzaro, relatore del decreto intitolato “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”.

L’Organo parlamentare dovrà esprimere pareri obbligatori relativamente ai disegni di legge che comportino nuove spese, o eventuali diminuzioni di entrate, o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico. Le pronunce della V Commissione sono fondamentali da un punto di vista procedurale; il passaggio del Decreto in questa Commissione verifica l’impatto che il provvedimento avrà sui conti pubblici.