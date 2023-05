Ponte sullo Stretto, Ciriani: “fiducia su testo al Senato? Spero di no”

StrettoWeb

Oggi arriva al Senato il provvedimento sul ponte sullo Stretto di Messina già approvato alla Camera. Toccherà ora al governo porre la fiducia. “Io spero di no, spero che in Senato si possa discutere liberamente come abbiamo fatto ieri“. E’ quanto dichiarato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al Tg1 Mattina. “Nel limite del possibile, regolamenti alla mano, cerchiamo di limitare il numero delle fiducie“, ha aggiunto il ministro. “Il ponte sullo Stretto – ha concluso – è un’opera strategica non solo per Sicilia e Calabria, ma per l’Italia intera“.