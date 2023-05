Ponte sullo Stretto, Berlusconi: “questa volta non ci fermerà nessuno”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto e’ stato un grande impegno dei miei governi. Per due volte avevamo progettato e finanziato quest’opera, l’avevamo addirittura appaltata e per due volte la sinistra, tornata al governo, per pregiudizio ideologico o per semplice voglia di rivalsa, ha cancellato tutto, a costo di accollare allo Stato pesantissime penali”. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lo dice in un’intervista a La Sicilia.

“Nell’ultima campagna elettorale abbiamo rinnovato l’impegno con gli italiani e lo porteremo fino in fondo, grazie alla tenacia e determinazione del presidente Meloni e del vicepresidente Salvini, ma anche grazie al grande impegno dei nostri ministri, dei nostri parlamentari e dei due presidenti azzurri, Schifani della Sicilia e Occhiuto della Calabria, per la realizzazione di un’opera che accorcia l’Italia e rende piu’ vicina la Sicilia all’Europa. Questa volta – rimarca – non ci fermera’ nessuno. Il voto del Parlamento di mercoledi’ e’ stato la svolta definitiva. Si apre non soltanto una grande stagione per la tecnologia e le imprese italiane, ma anche un’opportunita’ di sviluppo straordinario per la Sicilia e la Calabria”, conclude.