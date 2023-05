Ponte sullo Stretto, arriva l’ok della Camera: grandissima maggioranza in aula | DETTAGLI

StrettoWeb

Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 206 si’, 124 no e cinque astenuti, alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, vale a dire il Ponte sullo Stretto.

Spazio, ora, all’illustrazione degli ordini del giorno, all’espressione dei pareri del governo ed alle votazioni sempre sugli ordini del giorno. In base al calendario dei lavori domani, mercoledi’ 17 maggio, si terranno, dalle 9, le dichiarazioni di voto ed il voto finale. Il provvedimento passera’ all’esame del Senato per essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 30 maggio.