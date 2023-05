Ponte sullo Stretto, Rotelli (Fdi): “in commissione lavori concreti ed ordinati”

StrettoWeb

“I lavori in Commissione per il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina stanno procedendo in maniera ordinata. Prima abbiamo fatto un ciclo di oltre 80 audizioni con tutta una serie di soggetti interessati, soprattutto tecnici”. E’ quanto ha detto al TG Parlamento Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio.

“Ci sono decenni di studi e lavori che dovevano essere portati all’attenzione dei commissari. Abbiamo affrontato fino a questo momento circa 140 emendamenti: è un lavoro che sta andando avanti in maniera concreta e molto ordinata sia da parte della maggioranza che dell’opposizione”, conclude.