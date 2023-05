Ponte sullo Stretto: Germanà: “al via l’iter al Senato, al lavoro per accelerare”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Al via, in commissione Lavori pubblici al Senato, l’iter per il dl Ponte. Un’opera strategica per la Sicilia, la Calabria e tutto il Mezzogiorno, un collegamento stabile con il resto del Paese”. E’ quanto scrive in una nota Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega al Senato, relatore del dl Ponte appena incardinato in commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama.

“Grazie alla concretezza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si passa finalmente dalla politica del ‘No’ a quella dei fatti. Adesso, al lavoro per accelerare e favorire mobilità, turismo ed economia all’Italia”, conclude Germanà.