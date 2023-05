StrettoWeb

“Siamo nella fase iniziale, il governo ha ripreso questo fascicolo, il ministro Salvini sta conducendo questo percorso e chiaramente si individueranno anche le risorse”. E’ quanto ha affermato, in merito al Ponte sullo Stretto, il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, a Palermo per partecipare a un convegno della Cna sul Mezzogiorno e lo sviluppo del Paese.