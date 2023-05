Anche un poliziotto reggino e due volontari crotonesi tra gli “angeli del fango” dell’alluvione in Romagna

StrettoWeb

Dopo la violenta alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna provocando anche la morte di 15 persone due settimane fa, gli aiuti sono arrivati e stanno continuando ancora ad arrivare, da tutta l’Italia.

Tanti i volontari che si sono mobilitati per aiutare i romagnoli a spalare il fango e poter fare rientro nelle proprie abitazioni alcune delle quali devastate dalla furia del fango che ha invaso la Regione.

Anche dalla Calabria 3 volontari, due della provincia di Crotone e uno da Reggio, hanno raggiunto Faenza con le Misericordie d’Italia per conto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e si stanno occupando di rimuovere il fango, l’acqua, i detriti, mediante l’utilizzo di pompe idrovore, bobcat, escavatori e altri mezzi che consentono di ripulire dall’enorme quantità di fango presente nelle abitazioni ancora allagate.

Il volontario partito in aiuto da Reggio Calabria è Antonio Tobia De Simone, illustre appartenente alla polizia di Stato, in servizio presso la divisione investigazioni generali operazioni speciali della Questura di Reggio Calabria. De SImone sta spalando fango per far rientrare il prima possibile le persone nelle proprie case. Il poliziotto Antonio Tobia De Simone è con le Misericordie d’Italia per conto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.