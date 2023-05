Crotone, male l’andata playoff: il Foggia vince 1-0, serve il successo nel ritorno

StrettoWeb

Comincia male il percorso del Crotone nel playoff di Serie C. I pitagorici, entrati oggi agli spareggi dopo il secondo posto nel girone C, hanno perso a Foggia il turno d’andata. Allo Zaccheria, teatro di una rimonta pazzesca nel turno precedente, finisce 1-0 grazie a una rete di Peralta intorno all’ora di gioco

Ora, ai ragazzi di Zauli, serve vincere nel ritorno di mercoledì per non incorrere in una clamorosa e inaspettata eliminazione anticipata. La squadra rossoblù, infatti, è considerata tra le favorite, ma di fronte si è trovata un osso durissimo come la squadra di Delio Rossi.