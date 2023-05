Piantedosi: “impegno straordinario di magistratura e forze di polizia”

StrettoWeb

“Oggi che sono a Milano per affrontare i temi della sicurezza di quest’area metropolitana sono state effettuate due importanti operazioni, entrambe coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, contro un sodalizio criminale della ndrangheta con ramificazioni sull’intero territorio nazionale e contro un’ organizzazione transnazionale che gestiva il traffico di migranti”, ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che si trova nel capoluogo lombardo per partecipare al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato in Prefettura.

“Sono operazioni che confermano che il nostro sistema di sicurezza c’è e ci sarà sempre per contrastare i fenomeni criminali e dare risposte concrete alle esigenze di tutela della legalità”, ha aggiunto il titolare del Viminale. “Ma è un segnale particolare, molto importante per Milano – ha concluso il ministro Piantedosi- l’arresto del presunto autore della violenza sessuale dello scorso aprile nei pressi della Stazione”, sottolineando “l’impegno straordinario di magistratura e forze di polizia per garantire la sicurezza nella città metropolitana”.