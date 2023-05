Perugia, non c’è pace: la Procura indaga sul gol del 3-2 contro il Benevento per “illecito sportivo”

StrettoWeb

Non c’è pace per il Perugia. Dopo la retrocessione, ora anche l’ipotesi di illecito sportivo. Il Procuratore della federcalcio Giuseppe Chiné, infatti, ha appena aperto – secondo quanto apprende l’ANSA – un procedimento sulle “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B”, con “l’ipotesi di illecito sportivo”.

Al riguardo – trapela – è già stato acquisito il video della gara, e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. Il Perugia, in questi giorni, è stata tra le società maggiormente “movimentate”, tra quelle di Serie B, contro la Reggina per lo strumento che gli amaranto hanno utilizzato per ristrutturare il debito.

Una vera e propria crociata, inutile, del Presidente Santopadre, che gli si sta ritorcendo contro (tifosi e ultrà si sono scagliati ferocemente contro di lui). Ora questa nuova apertura dell’inchiesta per il club umbro.