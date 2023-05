Paura in Vaticano: uomo a bordo di un’auto forza il varco di Porta Sant’Anna

StrettoWeb

Momenti di paura questa sera in Vaticano. Un uomo a bordo di un’auto ha forzato il varco di Porta Sant’Anna a forte velocità, non rispondendo all’alt delle Guardie Svizzere. Per fermarlo, la gendarmeria ha sparato un colpo alle gomme dell’auto. L’uomo è riuscito a raggiungere il Cortile di San Damaso dove è poi stato arrestato. Si tratta di un 40enne in “grave stato di alterazione psicofisica“.

Come spiega la Sala Stampa vaticana, il fatto è accaduto questa sera, dopo le 20:00. L’automobile ha raggiunto l’ingresso di Sant’Anna al Vaticano. Noncurante delle indicazioni fornitegli dal Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, che gli impedivano l’accesso nello Stato senza le relative autorizzazioni, è uscito temporaneamente dall’ingresso. Dopo aver fatto manovra, è rientrato a forte velocità, forzando i due varchi di controllo, della Guardia Svizzera e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.

Dopo il colpo sparata dalla Gendarmeria, che ha colpito l’auto ma non ne ha fermato la corsa, è stato diramato via radio il codice di allarme. Il corpo di guardia ha dunque chiuso il Portone della Zecca, che permette l’accesso alla parte posteriore della Basilica di San Pietro, ai giardini vaticani e a Piazza Santa Marta. L’autovettura ha raggiunto il Cortile di San Damaso, dove il conducente è sceso autonomamente. In quel momento è stato bloccato e arrestato dal Corpo della Gendarmeria.

L’uomo è stato sottoposto a una visita dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. Gli è stato dunque riscontrato un grave stato di alterazione psicofisica. Attualmente si trova in una cella detentiva nei nuovi locali della Caserma della Gendarmeria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.