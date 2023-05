Paura all’alba in Ucraina, missili su Kiev: cittadini nei rifugi. Attacco ad una centrale nucleare

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Esplosioni segnalate a Kiev prima dell’alba, come riportano i media ucraini. Il capo dell’ufficio presidenziale Andrii Yermak ha affermato che la difesa antiaerea è al lavoro. L’amministrazione militare di Kiev, intanto, ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. Le autorità hanno diramato l’allarme antiaereo in tutto il paese intorno alle 3:40. E’ rimasto attivo fino a poco fa.

I media ucraini riferiscono che le esplosioni e l’allarme aereo sono dovuti ai bombardamenti russi contro diverse località. Tra queste anche gli oblast di Sumy e Zaporizhzhia. Quest’ultima ospita la centrale nucleare più volte oggetto di contesa tra Russia e Ucraina. Yermak, citato da ‘The Kyiv independent‘ ha detto che la difesa aerea è al lavoro. Alla popolazione è stato chiesto di non ignorare le sirene di allarme. Prima che scattasse l’allarme il capo della polizia di Mykolaiv aveva riferito che le forze russe si apprestavano a colpire in tutto il paese con un centinaio di missili.

Missili e droni su Kiev “tutti abbattuti”

“Nessuna vittima o danno alle infrastrutture“. Il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev Sergii Popko ha riferito che “secondo le informazioni preliminari, tutti i missili e i droni russi” lanciati questa notte contro la capitale ucraina “sono stati distrutti nello spazio aereo di Kiev dalle forze delle forze di difesa aerea“. “Questa notte, il nemico ha effettuato un altro massiccio attacco aereo contro l’Ucraina. Il secondo consecutivo negli ultimi 3 giorni. Secondo le prime informazioni, l’attacco missilistico è stato effettuato da velivoli strategici (tipo Tu95ms)“, ha dichiarato.

“L’allarme è durato per circa 3 ore nella capitale. I russi hanno nuovamente attaccato in modo complesso, contemporaneamente con missili da crociera e droni“, ha spiegato Popko. “I dati sono in fase di chiarimento. Secondo i rapporti operativi, non sono state registrate vittime tra la popolazione civile e nessuna distruzione di strutture residenziali o infrastrutture”. Lo ha scritto il funzionario su Telegram.

Attacchi nella notte in tutta l’Ucraina orientale

Nella notte del primo maggio l’esercito russo ha bombardato Pavlograd, nella regione orientale ucraina di Dnipropetrovsk. qui, secondo il governatore Nikolai Lukashuk, ci sono 25 persone ferite, tra cui alcuni bambini. Lo riporta Rbc-Ukraine. Altre località della regione hanno subito attacchi. I media documentano incendi, danni a edifici residenziali, un sito industriale, scuole. Le truppe russe hanno lanciato anche 54 attacchi sul distretto nord-orientale di Sumy. “Gli invasori hanno attaccato con aerei strategici: 9 Tu-95 dalla regione russa di Murmansk e 2 Tu-160 dal Mar Caspio“. Lo ha riferito il comandante dell’esercito ucraino Valery Zaluzhny.