Paura a Rende: auto prende improvvisamente fuoco in centro

Grande spavento a Rende, in provincia di Cosenza. Nel pomeriggio, tra viale della Resistenza e via Gramsci, una vettura, riconosciuta come Mercedes, ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente dell’auto si è infatti accorto che dal vano motore usciva del fumo e, preoccupato, ha abbandonato la macchina per mettersi in salvo. Subito dopo, il mezzo è stato avvolto dalle fiamma così alte che hanno intaccato anche la macchina adiacente, una Opel parcheggiata nelle adiacenze. Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del Fuoco per effettuare gli accertamenti del caso. Secondo le prime indiscrezioni, la causa del rogo sarebbe accidentale.