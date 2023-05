Parcheggio “Europa Centro”, Gioveni: “urgono correttivi per renderlo più funzionale”

StrettoWeb

“Occorre necessariamente adottare dei correttivi al parcheggio Europa Centro per agevolare meglio l’ingresso delle auto e renderlo più funzionale”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, evidenzia una criticità che limita la funzionalità del nuovo parcheggio da poco inaugurato sul viale Europa. “La ratío di questo parcheggio di interscambio – evidenzia Gioveni – è certamente quella di “ospitare” le auto provenienti soprattutto dallo svincolo di Messina Centro”.

“Invece, come è noto – prosegue il consigliere – l’ingresso al parcheggio anziché trovarsi lato monte, si trova lato valle con la conseguenza che le auto per accedervi devono muoversi in un percorso tale che consenta loro di ritrovarsi sulla corsia mare-monte del viale Europa ed entrare, proprio perché l’inversione a “U” alle auto che scendono dalla corsia monte-mare in corrispondenza del semaforo non è consentita, con conseguente appesantimento di traffico veicolare nella zona”.

“Pertanto – conclude Gioveni – visto che sarebbe certamente più complicato modificare l’ingresso al parcheggio, l’unica soluzione plausibile e più immediata (che mi auguro possa essere valutata positivamente) sarebbe quella di autorizzare l’inversione a “U” per le solo autovetture che devono entrare nel parcheggio “Europa Centro”.