StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lutto a Panarea dove, nel pomeriggio odierno, è morto, per cause in corso di accertamento, un lavoratore srilankese di 43 anni. Il tragico incidente sarebbe avvenuto in un’attività turistica.

Le indagini dei carabinieri sono in corso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Lipari.

Foto di repertorio