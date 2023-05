Follia in Sicilia, mamma accoltella il figlio dopo una lite: lui è grave, lei arrestata

StrettoWeb

Follia a Palermo dove una donna di 62 anni avrebbe accoltellato il figlio di 34 anni, ferendolo all’addome con un coltello al culmine di una furiosa lite. L’aggressione è avvenuta in mattinata nel popolare quartiere Cep.

Le forze dell’ordine, giunti sul posto, hanno trovato la donna in stato di agitazione ed il giovane gravemente ferito, trasportato in ospedale. La mamma è stata arrestata per tentato omicidio. Da rimarcare che, anni fa, il figlio era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.