Orrore in famiglia: nonno tenta di abusare della nipote

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ orribile la vicenda che arriva dalla Lombardia, dove un nonno è stato scoperto mentre tentava di abusare della nipote minorenne. I carabinieri della Stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti del 67enne, italiano, ritenuto responsabile di violenza sessuale su minore.

A finire in carcere è il nonno di una adolescente, denunciato nel marzo scorso dalla madre della ragazza. La madre aveva riferito ai militari che la figlia le aveva confidato che nel dicembre dell’anno scorso, mentre era a casa dei nonni, era stato oggetto di molestie da parte del suocero della donna. L’uomo aveva cercato di approfittare della nipote mentre stava risposando a letto. La ragazza era scappata e aveva chiamato la madre, raccontandole l’accaduto.

Le indagini hanno consentito di appurare come l’uomo, approfittando del fatto che la nipote stava riposando nel letto matrimoniale, si sarebbe avvicinato alla stessa strusciandosi e palpeggiandola. A quel punto la ragazza, svegliatasi di soprassalto, si è alzata ed è uscita velocemente di casa per poi chiamare la mamma e raccontarle l’accaduto. L’indagato è stato arrestato e condotto presso il carcere in attesa di dover rispondere davanti gli inquirenti dei reati contestatigli.