Orrore in Calabria, 20enne massacra di botte la compagna minorenne incinta perchè non vuole il figlio

Nella giornata del 18 maggio 2023 i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Principale hanno tratto in arresto, in esecuzione di apposita ordinanza di custodia cautelare, un 20enne marocchino, già noto alle FF.PP., con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto.

I Carabinieri della Stazione sono intervenuti la sera del 16 maggio presso l’Ospedale Pugliese Ciaccio ove si era presentata una minore, in stato di gravidanza, che lamentava di aver avuto un’accesa lite con il 20enne, suo compagno e padre del nascituro, proprio per la contrarietà alla gravidanza che l’uomo aveva evidenziato. Al culmine della lite la donna era stata colpita da diversi calci su diverse parti del corpo e si era recata, in lacrime, in ospedale, venendone poi dimessa con una prognosi di 21 giorni e condotta in una struttura protetta.

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Principale, oltre a ricevere la denuncia della vittima, avevano anche raccolto diversi elementi a sostegno delle dichiarazioni rese dalla minore tali per cui questa Procura richiedeva ed otteneva dal GIP l’emissione di un provvedimento cautelare degli arresti domiciliari prontamente eseguito dai militari. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.