Omicidio nel catanese: sospettato sotto torchio dei carabinieri

Un uomo di 44 anni è stato ucciso con colpi di pistola a San Gregorio di Catania, paese della ‘cintura’ metropolitana del capoluogo etneo. L’omicidio è avvenuto all’ingresso di un abitazione in via Masaccio, intorno alle 3 della scorsa notte. L’uomo sospettato di essere il responsabile del delitto, è stato condotto nella caserma dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per essere interrogato. La sua posizione è attualmente al vaglio di investigatori e della Procura distrettuale etnea. Non si conosce il movente dell’omicidio.