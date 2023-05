Omicidio Bergamini, la madre di Isabella Internò prova a non presentarsi in aula

StrettoWeb

Non sembra riuscire a vedere la luce il caso di Denis Bergamini, morto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico. “Mia figlia mi ha sempre parlato di suicidio. La prima frase che mi rivolse quella sera fu ‘Denis si è buttato sotto il camion’“. E’ quanto dichiarato da Concetta Tenuta, nel processo in corso a Cosenza, in Corte d’assise. Tenuta è la madre di Isabella Internò, tra gli imputati per l’omicidio di Denis Bergamini. Il calciatore del Cosenza originario di Argenta (Ferrara) è morto lungo la strada statale 106 ionica.

La morte di Bergamini, il cui cadavere fu trovato sotto un camion, venne inizialmente etichettato come suicidio. Le indagini svolte negli anni successivi, coordinato dall’ex Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla, hanno svelato una verità diversa: il calciatore sarebbe stato ucciso. Ma non solo: il suicidio era stato una messinscena. Venne quindi accusata di omicidio Isabella Internò, all’epoca fidanzata di Bergamini, oggi 53enne. La donna é difesa dagli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari. La sera in cui il calciatore morì, Internò si trovava insieme a lui.

Concetta Tenuta aveva presentato un certificato medico che attestava un suo impedimento ad essere presente in aula, ma la Corte d’assise ha disposto l’accompagnamento coatto. L’avvocato Fabio Anselmo, difensore di parte civile per la famiglia Bergamini, ha mosso una serie di contestazioni alla Tenuta facendo riferimento soprattutto al fatto che Isabella Internò, durante il fidanzamento con Bergamini, si assentava spesso da casa. Una di queste assenze coincise con il periodo in cui la fidanzata del calciatore si recò in Inghilterra per abortire. “Ho appreso dell’aborto – ha riferito Concetta Tenuta – da mia sorella. Ho provato a chiedere spiegazioni a mia figlia, ma lei non me ne ha mai voluto parlare“.

E il processo continua. Le prossime udienze si svolgeranno a Bologna, il 19 e 20 maggio. Verranno sentiti come testi il cugino di Bergamini, Ievdo Braccioli; l’ex attaccante del Cosenza Maurizio Lucchetti e la moglie di quest’ultimo, Tiziana Rota, legata all’epoca a Isabella Internò.