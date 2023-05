StrettoWeb

“Solidarietà a Giuseppe Conte, aggredito da un no vax in Toscana durante un incontro elettorale. La violenza non deve mai essere lo strumento per tentare di imporre le proprie idee: chi la utilizza dimostra ignoranza e intolleranza”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.