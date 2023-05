Nutrizione nell’infanzia e prevenzione del sovrappeso: iniziativa al Policlinico di Messina

StrettoWeb

Nutrizione nell’infanzia e prevenzione del sovrappeso, ipotiroidismo congenito, crisi surrenaliche, dolori articolari nei bambini, diagnostica allergologica, bronchioliti: sono alcuni argomenti al centro dell’approfondimento in occasione del convegno “Problemi emergenti in pediatria negli ambulatori e in corsia”, in programma venerdì 19 e sabato 20 maggio nell’aula magna “Filippo De Luca” del padiglione NI del Policlinico universitario di Messina. Alla memoria dei professori Filippo De Luca e Giovanni Battista Pajno, entrambi prematuramente scomparsi, è dedicato il corso curato dalla prof.ssa Malgorzata Wasniewska, direttore dell’UOC di Pediatria dell’AOU G. Martino, e promosso dal Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva, diretto dal prof. Giuseppe Navarra, e dal DAI Materno-Infantile dell’AOU, diretto dal prof. Carmelo Romeo.

I percorsi diagnostico-terapeutici delle malattie nel bambino e nell’adolescente infatti sono in continua evoluzione, favoriti dai progressi in ambito scientifico che offrono nuove opportunità al clinico: da qui la necessità di un aggiornamento continuo del pediatra. L’obiettivo principale del convegno è fornire un quadro complessivo al pediatra di famiglia e ospedaliero su alcuni aspetti nuovi ed emergenti di patologia allergologica, diabetologica, endocrino-metabolica, pneumologica, reumatologica dell’età evolutiva, con particolare attenzione alle novità in tema di diagnosi e terapia.

Il focus, diviso in sei sessioni e valido ai fini ECM con 11 crediti, coinvolgerà i medici dell’UOC di Pediatria del Policlinico messinese, con consolidate radici su tutto il territorio siciliano e calabrese, ed alcuni esperti nazionali nella gestione delle patologie endocrino-diabetologiche e allergologiche.

Per info e programma:

https://www.samacongressi.it/2023/03/11/problemi-emergenti-in-pediatria-negli-ambulatori-ed-in-corsia-3/