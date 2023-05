Nuovo DS per il Lamezia di Saladini: è un ritorno. Ma l’ex Reggina Gianni va via

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Doppia ufficialità per l’Fc Lamezia Terme di Felice Saladini. Il club calabrese ha infatti comunicato di “aver affidato l’incarico di direttore sportivo per la stagione 2023/24 al sig. Fabrizio Maglia“. La presentazione del nuovo dirigente avverrà nei prossimi giorni mediante una conferenza stampa.

Contestualmente il Lamezia comunica anche di “aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore generale Andrea Gianni, al quale la società, nel ringraziarlo per il lavoro svolto con serietà, professionalità e attaccamento ai colori sociali, augura le migliori fortune umane e professionali”. L’ex dirigente della Reggina, il secondo di una lunga serie di Direttori Generali sullo Stretto, non fa più parte della società guidata dal patron amaranto.