Notte Nazionale del Liceo Classico, il programma di eventi del “Pizi” di Palmi

Performance, reading, mostre fotografiche, concerti, incontri con autori e degustazioni. E’ un programma straordinariamente ricco quello con cui l’Istituto d’Istruzione superiore “Nicola Pizi” di Palmi parteciperà quest’anno all’atteso appuntamento con “La notte nazionale del Liceo Classico”, giunta alla IX edizione.

L’evento, che coinvolgerà una rete di 400 Licei classici in Italia e all’estero (liceo capofila il “Gulli e Pennisi” di Acireale), scatterà domani pomeriggio a partire dalle ore 18.00 quando, a Palmi, si apriranno le porte del plesso di p.zza Martiri d’Ungheria (sede del Liceo Classico). Ad accogliere i visitatori ci saranno studenti e docenti impegnati fino a mezzanotte in una ricchissima varietà di proposte culturali, tutte nel segno del tema scelto per l’edizione 2022-23: la pace.