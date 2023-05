Notte di fuoco a Corigliano-Rossano: incendiata l’auto di un noto imprenditore

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ancora un’altra auto in fiamme in quel di Corigliano-Rossano. Alle 3 di questa mattina, una Fiat Punto ha preso fuoco a Rossano, in Corso Italia. Secondo le prime indiscrezioni, è quasi certa la pista dolosa. Il proprietario infatti, un imprenditore del luogo nel ramo edilizio, avrebbe avuto un’accesa discussione ieri in tarda serata. Poi, improvvisamente, la macchina è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estinguere l’incendio, la Polizia e i Carabinieri del reparto territoriale per gli accertamenti del caso e per capire se i due episodi, il litigio e la macchina bruciata, siano connessi tra di loro.