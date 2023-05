“Non solo flatulenze, ma fatti gravissimi”: chiuse indagini su stalking alla redazione del Tg1

StrettoWeb

“La Procura Generale di Roma, dopo aver avocato le indagini, censurando di fatto la Procura presso il Tribunale di Roma e dopo accurati accertamenti, ha concluso le indagini preliminari nei confronti di alcuni dirigenti Rai accusati di stalking, lesioni e tentativo di violenza privata in concorso tra loro“. Lo affermano in una nota gli avvocati Ruggero Panzieri, Francesco Falvo D’Urso e Claudio Loiodice (consulente criminologo e procuratore speciale), legali della giornalista Rai Dania Mondini.

“Pur omettendo di comunicare altri dati, nel rispetto della legge e delle autorità inquirenti, ci sentiamo di anticipare questa notizia per prevenire eventuali tentativi, come quello accaduto esattamente un anno fa, di sminuire gli avvenimenti oggetto del delicato procedimento penale – spiegano nella nota -. Infatti, qualcuno, non certamente noi, aveva divulgato notizie circa una situazione giudicata semplicemente sgradevole, che si stava verificando nella redazione del Tg1 mattina, cercando di minimizzare quello che realmente stava accendendo. Non si trattava solo di incresciose e maleodoranti flatulenze, bensì di fatti gravissimi per i quali da anni aspettiamo giustizia. È l’inizio di questa vicenda processuale, che ci vedrà impegnati nel processo, solo al termine del quale si potrà stabilire la responsabilità degli indagati, ma confidiamo nella giustizia e nell’operato della Procura Generale di Roma. Non rilasceremo ulteriori interviste e diffidiamo chiunque a contattare la nostra assistita Dania Mondini, già sottoposta a situazioni stresso gene da oramai 5 anni. Saranno gli organi inquirenti a valutare la divulgazione di ulteriori dettagli“, concludono.