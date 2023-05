Decreto Ponte: nominato il Commissario Straordinario per la Palermo – Catania

StrettoWeb

“Esprimo grande soddisfazione anche a nome dei colleghi parlamentari siciliani per l’approvazione oggi in commissione Trasporti della Camera dei deputati, dell’emendamento di cui sono cofirmataria al decreto Ponte sullo Stretto, che prevede la nomina di un commissario straordinario di Governo per l’autostrada A19“. E’ quanto afferma la parlamentare di Fratelli d’Italia, Eliana Longi. “Un risultato importante raggiunto grazie alla collaborazione con il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina, e l’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia, Alessandro Aricò. La presenza del commissario straordinario sarà di supporto e di sicuro vantaggio nella risoluzione dei problemi legati ai cantieri e ai lavori, come nel caso dello svincolo di Enna”, rimarca Longi.

“Ringrazio, come unica parlamentare siciliana di maggioranza presente in commissione Trasporti, i colleghi per l’attenzione e la sensibilità dimostrata. Ringrazio, altresì, il presidente della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, Salvatore Deidda (FdI) e il presidente commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati Mauro Rotelli (FdI) e tutti i colleghi cofirmatari che hanno compreso l’importanza dell’opera come prosecuzione del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che collegherà la Sicilia all’Europa continentale”, conclude Longi.