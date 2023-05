Nino Frassica come Paolantoni? La promessa: “se il Messina si salva…”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ diventato virale, e ha fatto molto discutere, il gesto del comico napoletano Francesco Paolantoni, che ha deciso di sfilare per le vie di Napoli nudo per festeggiare lo scudetto azzurro. Un altro comico, ma messinese, e non per lo Scudetto, vorrebbe imitarlo. Di chi parliamo? Di Nino Frassica. Anche lui ha deciso di fare una promessa, ovviamente per la salvezza del Messina, costretta a vincere sabato contro la Gelbison per ribaltare la sconfitta dell’andata ed evitare la retrocessione in Serie D.

Ospite di Fabio Fazio su Rai 3 a Che tempo che fa, Frassica ha promesso, con la sua solita ironia: “Io sono tifoso del Messina e il Messina si deve salvare. Se si salva il Messina, mangio pasta e fagioli. Lo prometto”.