‘Ndrangheta, un altro maxi blitz in Calabria: 61 misure cautelari

Sembra non voler finire mai la serie di arresti che in questi giorni le forze dell’ordine stanno mettendo a segno in Calabria per presunti reati di ‘ndrangheta. Dopo i 37 arresti di ieri nel cosentino e l’operazione Eureka del 3 maggio, con misure cautelari scattate tra il reggino e il resto d’Europa, questa volta è toccato al vibonese.

È scattato alle prime ore di questa mattina, nella provincia di Vibo Valentia, il blitz del comando provinciale dei Carabinieri. L’operazione ha portato al fermo di 61 persone. I fermi sono stati effettuati in diverse città anche fuori dalla Calabria.

L’operazione denominata ‘Maestrale – Carthago‘, contro la ‘ndrangheta, ha visto l’impiego di oltre 500 militari. A coordinare il tutto è stata la direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata dal Procuratore Nicola Gratteri.