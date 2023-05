‘Ndrangheta: arresti nel reggino, il plauso del sottosegretario Ferro

StrettoWeb

“Rivolgo le mie congratulazioni ai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria che con l’imponente operazione Eureka, coordinata dalla procura antimafia reggina guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno arrestato 108 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, traffico di armi e riciclaggio”. È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi).

“Una vasta operazione internazionale che dimostra ancora una volta come gli affari della ‘ndrangheta – in questo caso delle potenti cosche della Locride – a partire dal traffico di tonnellate di cocaina e dal riciclaggio degli enormi proventi, si estendano in numerose regioni italiane e all’estero, come attestano gli arresti e le perquisizioni in Germania e Belgio”, conclude Ferro.