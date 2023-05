Nascondeva 5 chili di droga nel bagagliaio, arrestato 49enne del cosentino

StrettoWeb

Proseguono i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nell’intero territorio nazionale. L’Arma dei Carabinieri in Basilicata, durante lo svolgimento di controlli ordinari in data odierna, ha fermato e tratto in arresto un uomo cosentino per droga. Il 49enne è stato fermato lungo la fondovalle del Noce, all’altezza del comune di Lagonegro, mentre era diretto in Calabria: durante la perquisizione della vettura, i militari hanno ritrovato 5 chili di hashish, divisi in 50 panetti, nascosti nel bagagliaio. Per il colpevole quindi, sono scattate le manette.