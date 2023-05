Nasce a Siracusa la quarta banca del latte in Sicilia

StrettoWeb

Inaugurata all’ospedale Umberto I di Siracusa la Banca del latte umano donato, la quarta in Sicilia. Il servizio è ospitato al primo piano dell’ospedale di Siracusa, negli ex locali della Direzione sanitaria ristrutturati e adeguati con arredi e apparecchiature donati dal Rotary Club Siracusa Monti Climiti e da Isab-Lukoil, con la partecipazione dell’associazione Gruppo Mamme Siracusa. A benedire i locali, dopo il taglio del nastro, è stato il cappellano dell’ospedale frate Gabriele.

“Oggi è una giornata importante – ha detto in apertura il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e ringrazio tutti per questo importante traguardo. Un servizio utile per tutte le famiglie della provincia di Siracusa. Rappresenta per questo ospedale un importante salto di qualità che ci aspettiamo a beneficio della popolazione”.

Tra i presenti anche il presidente nazionale delle Banche del latte umano donato, Guido Moro, che ha ricordato come la presenza delle Banche costituisca “una importante opportunità non solo per rendere disponibile questo prezioso alimento ai bimbi che non potrebbero averne altrimenti ma anche per promuovere l’allattamento materno, in linea con le raccomandazioni Unicef e Oms, del ministero della Salute e dell’assessorato regionale della Salute“.

Moro ha quindi illustrato la situazione della rete nazionale e di quella siciliana: nell’isola la Banca di Siracusa è la quarta struttura dopo Palermo, Messina e Catania. Le Banche del latte umano donato (Blud) sono strutture create con lo scopo di selezionare, raccogliere, trattare, conservare e distribuire il latte umano donato da mamme ritenute idonee, che verrà successivamente utilizzato per specifiche necessità mediche nei centri di neonatologia, servizi di pediatria e presso il domicilio di pazienti per i quali ci sia una giustificata indicazione.